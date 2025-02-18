Göztepe'nin Kayseri şanssızlığı!

Süper Lig tarihinde 8 kez Kayserispor'a konuk olan Göztepe, bu maçların 4'ünü kaybederken, 4 müsabakadan ise berabere ayrıldı. 1'inci Lig'de ise 2003-2004 sezonunda Kayserispor'u 4-2 yenen Göz-Göz, Süper Lig'de Kayseri'de sevinç yaşayamadı.

Göztepe, 1972-1974'te Kayserispor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı. 1974-1975'teki maç da 1-1 berabere biterken, 1979-1980 sezonundaki mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 3-2 kazandı. İki takımın 2017-2018 sezonunda Kayseri'de oynadıkları Süper Lig maçını yine ev sahibi takım 1-0 kazanmayı başardı. Göztepe ertesi sezon da deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup olurken, 2019-2020'deki karşılaşmayı da 1-0 kaybetti. Göztepe, 2020-2021 ve 2021-2022'de ise Kayserispor'la dış sahada 1-1 berabere kaldı.

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NAZİLLİSPOR'LA HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK

Soğuk havada Kayseri'de sahaya çıkacak Göztepe, zorlu mücadele öncesi 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Nazillispor'la yarın hazırlık maçı oynayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak ve taraftara kapalı olacak. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakatlıkları bulunan golcüler Romulo ve Emersonn'un yanı sıra kart cezalısı stoper Heliton Kayserispor deplasmanında oynayamayacak. Tedavisi süren diğer forvet Juan Silva'nın ise maça yetişmesi bekleniyor.