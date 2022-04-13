Göztepe'nin kaderi belli olacak

Sıralamada 27 puanla 18'inci basamakta yer alan ve kurtuluş bölgesindeki en yakın rakibi GZT Giresunspor'un 12 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılılar, alınacak sonuçlara göre 33'üncü hafta sonunda Süper Lig'e resmen veda edebilir. Göztepe, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye yenilirse Giresunspor, Yukatel Kayserispor, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Galatasaray'ın oynayacağı maçlara gözünü çevirecek.
Giresunspor dışındaki diğer rakipleriyle arasında 14 puan fark bulunan Göztepe, Fenerbahçe'ye yenilir diğer takımlar da maçlarını kazanırsa bitime 5 maç kala lige resmen beyaz mendil sallayacak. Giresunspor bu hafta evinde Beşiktaş'ı ağırlarken, Kayserispor-Çaykur Rizespor, Kasımpaşa-Adana Demirspor, İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK, Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmaları oynanacak.
YALNIZ SİVASSPOR'A ÜSTÜNLÜK SAĞLADI
Göztepe olası puan eşitliği durumunda ikili averajda alt sıralardaki takımlardan sadece Sivasspor'a üstünlük kurabildi. Sezonun ilk yarısında rakibiyle berabere kalan Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda ise kırmızı-beyazlıları 2-1 mağlup etti. Süper Lig'de son maçlarına çıkmaya hazırlanan Göztepe´de şimdiden yeni sezon için kadro yapılanması da başladı. İyi bir bonservis geliri elde edilecek oyunculardan ilk olarak golcü Ndiaye, Çin'e satılırken, kaleci İrfan Can Eğribayat, kaptan Halil Akbunar, orta saha Obinna Nwobodo ve stoper Atınç Nukan'ın da yakın zamanda kulüpten ayrılacağı bildirildi. Atınç'ın adı Beşiktaş, İrfan Can'ın adı Galatasaray, Halil'in adı Trabzonspor, Nwobodo'nun adı da ABD ekibi FC Cincinnati ile anılıyor.
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