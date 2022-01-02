Göztepe'nin gözü Fenerbahçe'de

DHA

Sarı-lacivertlilerde sezon başında süresiz kadro dışı kalan Sinan Gümüş ve forma şansı bulamayan Burak Kapacak'ı listesine alan sarı-kırmızılıların Allahyar Sayyadmanesh'i de istediği bildirildi.

Ukrayna'nın Zorya ekibinde kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe'ye dönen İranlı golcüyü kiralamayı düşünen Göztepe'nin girişimlere başladığı ifade edildi. Zorya'da 23 resmi maça çıkan 20 yaşındaki forvet, 9 gol atarak iyi bir performans ortaya koydu. Sayyadmanesh'in Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.