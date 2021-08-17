Süper Lig´de 2021-2022 sezonun ilk haftasında konuk olduğu Fraport Tav Antalyaspor´la son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Göztepe, sağ bek transferine ağırlık verdi. Mevcut kadrosunda Murat Paluli ve Kerim Alıcı´yı bulunduran sarı-kırmızılılar, Norveçli Martin Linnes için harekete geçti.

Galatasaray´la yollarını ayıran Linnes´le görüşmelere devam eden sarı-kırmızılıların oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı ifade edildi. Teknik direktör Ünal Karaman´ın da defansın sağına mutlaka takviye istediği ifade edildi. Linnes´e Göztepe´nin yanı sıra Süper Lig´den 2 takımın daha teklif götürdüğü bildirildi. Galatasaray´a 2015-2016 sezonun ikinci yarısında Molde takımından transfer edilen Linnes, 5 buçuk sezon sarı-kırmızılı formayı giyerken, 26 kez de Norveç Milli Takımı´nda top koşturdu.