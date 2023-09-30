Göztepe, Mamah'tan patlama bekliyor

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Geçen sezon oynanan maçlarda takımın gol yükünü çeken isimlerden biri olan Nijeryalı forvet, bu sene ise sadece 3 maçta görev alabildi.

Sakatlığı nedeniyle 3 maçı kaçıran Mamah toplam 247 dakika süre aldı.

Sakaryaspor, Ümraniyespor ve Manisa FK maçlarında görev yapan Mamah, bu karşılaşmalarda takımına skora katkısı yapamadı.