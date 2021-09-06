Göztepe, Maestro ile görüşecek

Süper Lig'de ilk 3 haftada 2 puan toplayıp, teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Göztepe'de rota yabancı çalıştırıcılara çevrildi. Tayfun Korkut ve Çağdaş Atan'la anlaşma sağlayamayan, Emre Beleözoğlu, Hamza Hamzaoğlu, Levent Şahin ile Hüseyin Eroğlu'nu listesine alan Göztepe'nin Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile masaya oturacağı bildirildi.
Başkan Mehmet Sepil'in önceki dönemlerde de Maestro'yla bir dizi görüşmeler yaptığı ifade edildi. Sepil'in teknik direktör konusunda aceleci davranmayacağı ve hata yapmak istemediği bildirildi. Son olarak Suudi Arabistan'da Al Taawon takımını çalıştıran 38 yaşındaki Maestro, Valencia ve Austria Wien'de altyapı antrenörü olarak kariyerine başladı.
MIHOJEVIC DEVREYİ KAPATTI STOPER ALINIYOR
Schalke 04, Hannover 96, Hamburg ve Austria Wien'de yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen Maestro; Spartak Trnava, CSKA Sofya ve Sturm Graz'da teknik direktör olarak sahaya çıktı. Göztepe'nin hafta sonuna kadar yeni teknik direktörünü belirlemesi bekleniyor. Maestro anlaşma sağlanırsa Göz-Göz'ün yıllar sonra ilk yabancı teknik adamı olacak.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda geçen sezon ameliyat olan Boşnak stoper Mihojevic'in sezonun ilk yarısında forma giyemeyeceği bildirildi. Tedavisine devam eden Mihojevic'in birçok maçı kaçıracak olması üzerine yönetimin stoper alacağı kaydedildi. Göztepe'nin 8 Eylül Çarşamba günü sona erecek transfer dönemine kadar Güney Amerika'dan bir defans oyuncusuna imza attıracağı ifade edildi.
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