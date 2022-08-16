Göztepe Lukas Erhan'la imzaladı

DHA

Sarı-kırmızılılar, FSV Frankfurt ekibinden bir süre denediği, Türk vatandaşlığı da bulunan Alman stoper Lukas Erhan Gottwalt'ı resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "1997 doğumlu defans oyuncusu Lukas Gottwalt ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.

İzmir temsilcisi Trabzonspor'dan ayrılan 33 yaşındaki eski milli sol bek İsmail Köybaşı ile de sözleşme imzalayacak.