Yeni basketbol şubesinin Gürsel Aksel Stadı'ndaki tanıtımında konuşan Sepil, basketbolla ilgili 7 yıldır bir atılım yapamadıklarını söyledi.
Basketbol için Atakan Atalar koordinasyonunda çok güzel bir ekip kurulduğunu ifade eden Sepil, şunları kaydetti:
"Göztepe Spor Kulübünde basketbol şubesini yeniden yapılandırıyoruz. İlk amacımız oyuncu yetiştirmek olacak. Hedefimiz birçok genci Türk basketboluna kazandırmak. Türk basketboluna kazandırdığımız gençlerle beraber yarışmacı olarak mücadele etmek de bizim için ilerleyen yıllarda bir hedef olacak. Tabii ki bunu da sağlam temeller üstünde yapmak istiyoruz. Bu sebeple önceliğimiz dediğimiz gibi spor okullarımız ve altyapımız olacak. Basketbol şubemizdeki yeni yapılanmanın taraftarlarımıza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."
Basketbol şube sorumlumuz Atakan Atalar ise hedeflerinin Göztepe'yi basketbolda hak ettiği yerlere getirebilmek olduğunu belirterek, "Gelecekte yapacaklarımızın temellerini oluşturmak için ilk 3 yıl tamamen odağımız çocuklarımız, gençlerimiz, altyapımız olacak. Öncelikle amacımız ahlaklı, değerleri olan sporcular yetiştirmek. Altyapı Milli Takımlarına, Türk basketboluna oyuncular kazandırmak. Bunun için çok çalışacağız. Uzun soluklu bir yola giriyoruz. Sabrederek Göztepe Basketbol Ailesini oluşturmayı istiyoruz." diye konuştu.
Basketbol şube yönetiminde Atakan Atalar'ın yanı sıra Atalay Aksay, Alper Par, Derya Özyürek, Deniz Güvenen, Gökhan Akkuş ve İsmail Özcanım bulunuyor.
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