Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele edecek voleybol takımı oyuncularıyla bir araya gelen Sepil, kulüp başkanlığında 7. yılı olduğunu hatırlattı.
Sepil, İzmir'in bazı konularda çok zor bir şehir olduğunu belirerek, şöyle konuştu:
"Burada hedef koymak ve çalışmak zor. Yaptıklarınızı mücadele ile yapıyorsunuz. Şehrin dinamiklerinden yeteri kadar yardım alamıyorsunuz. İlk başta 3 amatör branşa sahiptik, şimdi bu sayı 17'ye kadar yükseldi. Salon sporları çok önemli ama onu çalışabileceğiniz yerler olmalı. 95 yıllık hayalimiz Gürsel Aksel Stadı'na kavuşurken maalesef çok önemli salonumuzu kaybettik. Bu süreçte birçok proje olsa da hiçbirini hayata geçiremedik. Bu nedenle İzmir zor diyorum. İzmir'de yıllardır desteklenmiyoruz, böyle olması da isteniyor. Ama bir salona sahip olmak için gerekli adımları atacağız."
Bu sezon kadın voleybolunda öncelikle oyuncuların oynadığı oyundan zevk alması gerektiğini kaydeden Sepil, "Göztepe'nin en iyi şekilde temsil edildiği, Göztepelilik ruhunun yansıtıldığı bir takım istiyoruz. Futbolcularla da konuştum. Biz belki bu sene becerebilirsek daha takım olmaya çalışacağız. Pandemi şartlarından dolayı takım olabilme şansı daha fazla." dedi.
Voleybol şube sorumlusu Hüsnü Öztuncel de hedeflerinin 4 yıl içinde Sultanlar Ligi'ne çıkmak olduğunu belirterek, "Bu süreçte bizimle beraber olan, bize destek olan sponsorlara teşekkür ederim. Gürsel Aksel Stadı'nın yapımıyla mevcut salonumuzu kaybettik. Göztepe'nin salon sporlarında altyapılarıyla sürdürülebilirliğini devam ettirmek için salona ihtiyacımız var." dedi.
Antrenör İlker Alkan da tek amaçlarının Göztepe voleybol şubesini ileriye taşıyabilmek olduğunu, bu konuda kendilerine destek olan başta kulüp başkanı Mehmet Sepil ve voleybol şube sorumlusu Hüsnü Öztuncel olmak üzere herkese teşekkür etti.
Çok daha büyüyerek iyi yerlere geleceklerini kaydeden Alkan, “Sporcularımızın katkısıyla Göztepe çok daha iyi günlere gelecektir. Hangi kulüpte olduğumuzu çok iyi biliyoruz, bunu bu sene güzel bir şekilde göstermeye çalışacağız.” diye konuştu.
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