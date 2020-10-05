Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Kerim Alıcı'nın sezon sonuna kadar Boluspor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Altınordu'dan transfer ettiği 23 yaşındaki sağ bek Kerim Alıcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.