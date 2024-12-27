Göztepe kasasını doldurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ligin ilk devresinde çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden İzmir ekibi, topladığı 28 puanla ilk yarıyı 4. sırada noktaladı. Sarı-kırmızılılar bu sezon yakaladığı başarıyla maddi anlamda kasasını doldurdu.

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Bu sezon TFF tarafından Süper Lig'de galibiyet primleri 4.95 milyon lira olarak belirlenirken sarı-kırmızılılar, ligin ilk devresinde elde ettiği 8 galibiyetten toplam 39.6 milyon lira ödül kazanmayı başardı. İzmir ekibi, 4 beraberlik ile galibiyet primi olan 4.95 milyon lirayı rakipleriyle bölüştü.

Göztepe, 4 beraberlik ile de 9.6 milyon liralık bir para kazandı. Böylece İzmir ekibi, ligin ilk devresinde 49.5 milyon liralık geliri kasasına koydu.