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Göztepe-Karşıyaka derbisi için satılan hatıra biletinde rekor sayıya ulaşıldı!

Göztepe-Karşıyaka derbisi için satılan hatıra bileti sayısı 52 bin 904'e çıktı

Giriş: 23.02.2023 - 21:26 | Güncelleme: ABONE OL
Göztepe-Karşıyaka derbisi için satılan hatıra biletinde rekor sayıya ulaşıldı!
AA

Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinin geliri Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenlere aktaracağı temsili karşılaşma için satılan bilet sayısı 52 bin 904'e yükseldi.

Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinden yapılan açıklamada, "6 Şubat depreminin yaralarını sarmak amacıyla başlattığımız #TekTribünTekYürek hatıra bileti kampanyasında şu ana kadar 52 bin 904 bilet satıldı." ifadelerine yer verildi.

Passolig kart zorunluluğu bulunmayan ve 50 liradan satılan hatıra biletler, 26 Şubat Pazar günü saat 20.00'ye kadar alınabilecek.

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