Göztepe kaleyi savunamıyor

İç ve dış sahada oynadığı toplam 16 maçta da gol yiyen Göztepe, savunmasıyla sınıfı geçemedi. Ağlarında 24 gol gören sarı-kırmızılılar her maçta gol yiyen tek takım oldu. Rakip ağlara ise 16 gol atabilen Göztepe, hücumda etkisiz kaldı. Maç başına ortalama 1 golle oynayan sarı-kırmızılılar özellikle Gürsel Aksel Stadı'nda 5 maçta gol sevinci yaşayamadı. Göztepe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor karşısında skor üretemedi ve bu maçların hepsinden yenik ayrıldı. Göztepe tüm deplasmanlarda ise yenilse dahi gol atma başarısı gösterdi. Gurbette 8 maça çıkan Göztepe 1 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Göztepe dış sahada 11 gol attı.

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