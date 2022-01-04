Göztepe imzayı attırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kenna Piric ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Piric'in daha önce OFK Gradina, KAA Gent (21 yaş altı), Sloboda Tuzla, Zrinjski Mostar, NK Maribor ve Atromitos takımlarının kalesini koruduğu aktarıldı.