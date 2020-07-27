Göztepe, İlhan Palut'la devam edecek

Kulüpten alınan bilgiye göre, kulüp başkanı Mehmet Sepil'le görüşen Palut yeni sezonda da takımın başında olacak.

Palut, 2019-2020 sezonunun 11. haftasında sarı-kırmızılı ekipte görev yapmaya başladı. Palut yönetimindeki İzmir temsilcisi sezonu 42 puanla 11. sırada tamamladı.