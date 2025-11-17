Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe, iç saha performansıyla dikkat çekiyor - Göztepe Haberleri

        Göztepe, iç saha performansıyla dikkat çekiyor

        Göztepe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynadığı 5 iç saha maçında yenilgi yaşamadan 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, bu süreçte kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 10:54 Güncelleme: 17.11.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe, iç saha performansıyla dikkat çekiyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezonki etkileyici iç saha performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

        İzmir ekibi, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda evinde çıktığı hiçbir maçta yenilgi yüzü görmedi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar; Fenerbahçe ve Konyaspor’la berabere kalırken, Beşiktaş, Başakşehir ve Gençlerbirliği’ni mağlup etmeyi başardı. Toplayabileceği 15 puanın 11’ini hanesine yazdıran Göztepe, bu alanda ligin en başarılı takımlarından biri olurken, kendisinden üst sıradaki ekiplerden daha az iç saha maçı oynamasına rağmen en iyi 5. performansa sahip takım konumunda bulunuyor.

        EVİNDE SADECE 1 GOL YEDİ

        İç saha performansıyla adından söz ettiren Göztepe, elde ettiği başarılı sonuçların yanı sıra savunmadaki sağlam duruşuyla da öne çıkıyor. İzmir ekibi, Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynadığı Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Gençlerbirliği maçlarında kalesini gole kapatırken, yalnızca 1-1 sona eren Konyaspor karşılaşmasında gol yedi. Böylece Stanimir Stoilov’un öğrencileri, taraftarı önünde çıktığı 5 maçta sadece 1 kez rakiplerine gol izni verdi.

        HEDEF KOCAELİSPOR MAÇI

        Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Kocaelispor’la karşılaşacak olan Göztepe, 23 Kasım Pazar günü rakibini Gürsel Aksel Stadyumu’nda ağırlayacak. İzmir ekibi, bu mücadeleyi kazanarak hem iç sahadaki başarılı performansını devam ettirmek hem de Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürmek istiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Habertürk Anasayfa