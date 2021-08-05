Adnan Süvari Tesisleri'nde seyircisiz oynanan müsabakanın ilk yarısını Göztepe, Yalçın Kayan'ın golüyle 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıda Makana Baku ile farkı 2'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Toni Gomis'in golüne engel olamadı.

Lourency ile farkı tekrar 2'ye çıkaran Göztepe, Ahmet Sagat'ın kaydettiği gole rağmen müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Göztepe'de Beykan Şimşek'in kullandığı penaltıda Menemenspor kalecisi Amir Güren gole izin vermedi.