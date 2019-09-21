Göztepe hayata döndü

21 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sezona istediği gibi başlayamayan ve taraftarını üzen Göztepe, şanssızlığını İttifak Holding Konyaspor maçıyla kırdı. Yaklaşık 40 dakika boyunca bir kişi eksik oynadığı karşılaşmada rakibini Alpaslan’ın penaltı golüyle deviren İzmir temsilcisi, sezonun ilk galibiyetini aldı.
Ligde son galibiyetini geçen sezonun son haftasında MKE Ankaragücü karşısında alan sarı-kırmızılılar, 118 gün aradan sonra galibiyete uzandı. Sezonun ilk 4 haftasında golle buluşamayan Göz-Göz, sezonun ilk golünü de Alpaslan‘ın ayağından buldu. Konyaspor önünde birçok gol pozisyonuna giren İzmir ekibi, penaltıdan attığı golle şeytanın bacağını kırmayı başardı.
> Alkışlar Jerome’a
Geçen sezon 32. haftada oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlandıktan sonra ligin geride kalan 2 haftasında sakat sakat oynayan ve bu sezonun ilk 4 haftasında forma giyemeyen İngiliz golcü Jerome, aylar sonra formasına kavuşmanın sevincini yaşadı. 118 gün aradan sonra ilk kez sahaya çıkan Jerome, gösterdiği performansla alkış aldı. Maçın ardından oyuncusuna övgüler yağdıran Teknik Direktör Tamer Tuna, “Jerome geçen sene büyük fedakarlık yaparak sakat sakat forma giydi. Uzun bir aradan sonra gösterdiği performans bizi mutlu etti” ifadelerini kullandı.
> Yeniler taraftarın önüne çıktı
Göztepe’nin transferin son günü kadrosuna kattığı Mossoro ile Napoleoni ilk kez taraftarlarının önüne çıktı. Brezilyalı 10 numara Mossoro karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, deneyimli futbolcu performansıyla tribünleri mest etti. İtalyan hücumcu Napoleoni ise taraftarlarının önünde 54 dakika süre aldı. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna; Eren ve Yasin’i kızağa çekerken, Halil Akbunar ise sonradan oyuna dahil oldu.
> Seriyi sürdürdü
Süper Lig’de son 2 sezonda Konyaspor ile çıktığı 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 2 beraberlik çıkaran Göztepe, rakibi karşısındaki başarılı serisini sürdürdü. Konyaspor’u Alpaslan’ın golüyle deviren İzmir ekibi, rakibi karşısındaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
> İlk kırmızı Poko’ya
Konyaspor önünde sezonun ilk golünü atan ve ilk galibiyetine uzanan Göztepe, sezonun bir ilkini daha bu müsabakada yaşadı. 50. dakikada rakibine yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırılan Poko, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Gabonlu oyuncu, bu sezon Göztepe’de ilk kırmızı kart gören futbolcu oldu.
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