Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Göktuğ Bakırbaş'ın sözleşmesinin 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Göktuğ Bakırbaş'ın opsiyonlu olarak 1 yıllığına Ümraniyespor'a kiralandığı bildirildi.