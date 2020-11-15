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Göztepe geçen sezonun 1 puan gerisinde

Süper Lig'de milli aradan sonra Ankaragücü sınavıyla 6 maçlık galibiyet hasretine son vermeye çalışacak Göztepe, ilk 7 haftalık performansıyla geçen sezonun gerisinde kaldı. Göztepe, bu sezon Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde çıktığı 7 lig maçında 1 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyetle 8 puan toplayıp 14'üncü sırada kendisine yer buldu

15.11.2020 - 16:24 | Güncelleme: ABONE OL
Göztepe geçen sezonun 1 puan gerisinde

Sarı-kırmızılı ekip geçen sezon Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde ilk 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Göz-Göz geçen yıl ilk 7 maçta 9 puan alıp kendisine 11'inci sırada yer alırken ardından üst üste gelen 2 mağlubiyet Tamer Tuna'nın Göztepe macerasının sonu oldu. İzmir temsilcisinde 1 yılını geride bırakan İlhan Palut, Tamer Tuna'yla yolların ayrılması sonrası geçen sezon 10'uncu haftada göreve başlamıştı.

ALKIŞLAR EGE'YE

Göztepe'den sezon başında Karatay Termal 1922 Konyaspor'a kiralık giden 19 yaşındaki altyapı patentli golcü Ege Özkayımoğlu, Misli 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta forma giydiği 8 maçta 7 gol attı. İzmirli eski futbolculardan Şakir Özkayımoğlu'nun oğlu olan Ege, dün takımının 5-0'lık Karabükspor galibiyetinde hat-trick yaptı. Genç yaşında 2'nci Lig'de gol krallığı yarışında iddialı hale gelen Ege, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay'a da gol atmıştı. Ege, geçen sezon Göz-Göz'de 3 Süper Lig maçında süre buldu.

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