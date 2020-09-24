Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki sarı-kırmızılılar, antrenmanın ilk bölümünde pas, ikinci bölümünde taktik çalıştı.

Sakatlıkları bulunan Obinna Nwobodo ve Stefano Napoleoni antrenmanda yer almadı.