Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde taktiksel çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra duran top çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu antrenmanda yer almadı.

Hakem Atilla Karaoğlan yöneteceği Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması yarın saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.