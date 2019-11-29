29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman? soruları taraftarlar ve futbolseverler tarafından soruluyor. Süper Lig 13. haftaya 4. sırada başlayan Fenerbahçe bundan sonraki hiçbir maçta puan kaybetmeden liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Göztepe de bulunduğu 9. sıradan yukarılara doğru çıkmak için mücadele ediyor. Göztepe Fenerbahçe maçından ayrıntılar haberimizde.
GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Göztepe Fenerbahçe maçı, 30 Kasım 2019 Cumartesi yani yarın saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda başlayacak.
GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Göztepe Fenerbahçe maçı saat 20.00'de beIN Sports HD 1 kanalında naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN GÖZTEPE MAÇI KAMP KADROSU BELLİ OLDU
Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 kişilik kafilede tedavileri tamamlanan Kosovalı golcü Vedat Muriç ve Alman futbolcu Max Kruse de yer aldı. İzmir'e gidecek 22 kişilik kamp kadrosunda bulunan isimler şu şekilde:
"Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Victor Moses ve Vedat Muric."
Göztepe - Fenerbahçe karşılaşması Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.
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