22 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir’in Süper Lig’deki tek temsilcisi Göztepe’nin yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı ile açılıyor. Açılışa katılacak olan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2002 yılından bu yana tesisleşmede adeta bir devrime imza attıklarını belirterek, “Dünya ile rekabet edebilecek tam donanımlı bir tesisi daha İzmirlilerin hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.
Göztepe’nin yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, pazar günü saat 16.00’da oynanacak Göztepe - Beşiktaş karşılaşması ile açılacak. Açılış öncesi bir açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin 2002’den beri pek çok alanda olduğu gibi sporda da çok önemli bir devrimi gerçekleştirdiğini belirterek, "Ülkemizin her yanında devasa tesislerimiz var. Dünya ile rekabet edebilecek tam donanımlı tesislere sahibiz. Bu tesisleşmeyi spordaki başarıları da yukarıya taşıyarak taçlandırıyoruz” şeklinde konuştu.
Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde son 18 yıldır tesisleşmede adeta bir devrime imza attıklarını ve bu tesisleşmenin, bu yatırımların meyvelerini artık toplamak istediklerini ifade etti. “Tesisleşme konusunda zaten çok ileri bir noktadayız” diyen Bakan Kasapoğlu, ancak yatırımlar konusunda hiçbir zaman "yeterli" gibi bir anlayışları olmadığını söyledi.
Bakan Kasapoğlu, İzmir'de Cumhuriyet ile yaşıt, hatta cumhuriyetten önce kurulan takımlar olduğuna ve bu takımların geçmişte büyük başarılara imza attıklarına işaret etti. Pazar günü Göztepe Stadı’nı açacaklarını, Alsancak Stadı’nda da çalışmaların hızla sürdüğünü dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Güzel İzmir’imize, İzmir halkımıza, İzmirli sporseverlere hayırlı olsun” dedi.
Yapımı iki yıl süren Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, UEFA ve Futbol Federasyonu kriterlerine uygun şekilde tasarlandı. 20 bin kişi kapasiteye sahip stadyum, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapmış olduğu talimat değişikliği ile kale arkalarına ayakta seyirci alınması kapsamında, Beşiktaş maçının ardından 25 bine çıkarılacak. Stadyum, içerisinde eğlence merkezleri, spor müzesi, sergi alanları, yeme-içme alanları ve kapalı otoparkı ile çok yönlü hizmet verecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!