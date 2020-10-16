Göztepe evinde golü buluyor

Geçen sezon 26 Ocak 2020'de Beşiktaş'la oynanan maçla hizmete giren Gürsel Aksel Stadı'nda sadece Medipol Başakşehir'e karşı gol sevinci yaşamayan Göztepe, Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü (2),Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor karşılaşmalarında ağları havalandırdı.

Stadında Beşiktaş'ı 2-1, Çaykur Rizespor'u 2-0, Sivasspor'u 3-1 ve Denizlispor'u 5-1 yenen Göztepe, Gaziantep FK ile geçen sezon 1-1, bu sezon 2-2, Alanyaspor'le 3-3, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Göz-Göz, evinde Başakşehir'e 3-0, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ne ise 3-1 yenildi. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda tedavisi süren İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni'nin Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyeceği ifade edildi.