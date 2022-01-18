Göztepe evinde 3´te 3 peşinde

Spor Toto Süper Lig´de sezonun ikinci yarısında oynadığı Fraport Tav Antalyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarını üst üste kazanarak düşme hattından çıkan Göztepe, yarın 22´nci hafta mücadelesinde evinde Demir Grup Sivasspor´u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı´nda Suat Arslanboğa´nın yöneteceği karşılaşma saat 17.00´de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren yeni transferlerden orta saha Oussama Tannane maçta forma giyemeyecek.

Müsabakanın bilet fiyatları 1´inci kategori 381.5, 2´nci kategori 218, 3´üncü kategori 109, 4´üncü kategori 82, 5´inci kategori 54.5 ve 6´ncı kategori 27.5 TL olarak satışa çıktı. Teknik direktör Nestor El Maestro, galibiyet serilerini sürdüreceklerini söyledi. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Sivas´ta oynanan karşılaşma 2-2´lik beraberlikle sonuçlanmıştı.