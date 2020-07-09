Palut, yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü maçının ilk yarısında oyuna hakim olduklarını belirtti. Basit bir hatadan gol yemelerine rağmen bundan etkilenmediklerini ve öne geçmeyi başardıklarını aktaran Palut, şunları kaydetti:
"İkinci yarıda rakibimizin bütün riskleri alacağını biliyorduk. Bu noktada burada skoru arttırma şansımız olacaktı fakat penaltı golüyle skora tekrardan eşitlik geldi. Maçın devamında özellikle ön tarafta yorulan oyuncularımız vardı. Rakibimizin aldığı riskleri daha diri oyuncularla değerlendirip rahatlıkla sonuca gidebilirdik ama burada da hamle anlamında eksiklerden ötürü sıkıntılarımız vardı. Uzun süredir sahada görmediğimiz futbolcuları görme şansımız oldu. Geri kalan üç maçta da bu şekilde takım içerisinde bazı değişiklikler yaparak ligi tamamlayacağız."
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra yaptığı 5 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Maç fazlası ve 39 puanla 8. sıradaki sarı-kırmızılı ekip, 11 Temmuz Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Ara transfer döneminde transfer edilen Polonyalı golcü Kamil Wilczek, sarı-kırmızılı formayla 13. maçında ilk golüne ulaştı.
Galatasaray maçında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edilen Serdar Gürler, MKE Ankaragücü karşılaşmasında arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Takım arkadaşları attıkları golden sonra Serdar Gürler'in formasını göstererek, koltuk değnekleriyle müsabakayı takip eden Serdar Gürler'e moral verdi.
Sarı-kırmızılı ekipte Serdar Gürler'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Halil Akbunar ile cezalı Alpaslan Öztürk de MKE Ankaragücü karşısında forma giyemedi. Dünkü müsabakada ikinci yarının başında yerini Göktuğ Bakırbaş'a bırakan kaleci Beto'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
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