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Göztepe, deplasmanda 3 maç aradan sonra galip geldi

Spor Toto 1. Lig'de konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, deplasmanda 3 maç aradan sonra galip geldiği ligde puanını 24'e çıkardı.

Giriş: 17.12.2022 - 13:04 | Güncelleme: ABONE OL
Göztepe, deplasmanda 3 maç aradan sonra galip geldi
AA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, deplasmanda 3 maç aradan sonra galip geldi.

Çaykur Rizespor karşısında aldığı 3 puanla galibiyet sayısını 7'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Yeni Malatyaspor'u dış sahada yendikten sonra Yılport Samsunspor ile Eyüpspor'a aynı skorlarla mağlup oldu. Adanaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor'a üstünlük sağlayarak dış sahadaki bu hasretini sonlandırdı.

Çaykur Rizespor karşısında birer gol atan İsmail Köybaşı ile Romal Palmer bu sezon gol sayılarını 3'e çıkardı.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 20 Aralık Salı günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 1. Lig'de ilk devreyi 26 Aralık Pazartesi günü İzmir'deki Bodrumspor maçıyla tamamlayacak. Göztepe'de sarı kart görerek cezalı duruma düşen Emir Ortakaya Bodrumspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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