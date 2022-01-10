Göztepe'den müthiş başlangıç

SPOR Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 15 puanla düşme potasında tamamlayıp en kötü performansını sergileyen Göztepe, ikinci devreye müthiş başlayarak aylar sonra düşme hattından sıyrıldı. Gürsel Aksel Stadı'nda Fraport Tav Antalyaspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibini 4-0 yenerek derin bir nefes aldı. Bu sonuçla 18 puana yükselen Göztepe, tam 105 gün sonra düşme hattından kurtuldu. Averajla 16'ncı sıraya yükselen İzmir ekibi, oynadığı futbolla taraftarına umut verirken, ilk yarıda bekleneni veremeyen takıma yeni transferlerin de katılacak olması yüreklere iyice su serpti.
İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Göztepe, bu maçta ilkleri gerçekleştirdi. Bu sezon ilk kez 2'nin üzerinde gol atmayı başaran Göztepe, bu sezon kalesinde de ilk defa gol görmedi. Antalyaspor maçına kadar tüm karşılaşmalarda gol yiyen Göz-Göz, kalesini savunmayı başarırken, hücumda da çok etkili oldu. Göztepe, son olarak geçen sezonun 19'uncu haftasında 4 gollü galibiyet alabildi. O maçta Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Göztepe, bir daha rakip ağlara 4 gol bırakamamıştı.
NDIAYE PATLAMA YAPTI
Göztepe'de bu sezon bir türlü beklentileri karşılayamayan golcü Ndiaye ise adeta patlama yaptı. Antalyaspor ağlarına ikinci yarıda 28 dakika içinde 3 gol birden bırakan Senegalli, karşılaşmanın kahramanı oldu. N'Diaye 32 yıl sonra iç sahada hat-trick yapan ilk Göztepeli futbolcu unvanını aldı. Son olarak 1978-1979 sezonunda Sadullah Acele, Göztepe formasıyla bir iç saha maçında 3 gol attı. 20 Mayıs 1979 tarihinde Göztepe'nin Ankaragücü'nü 5-1 yendiği maçta 3 gol atan Sadullah Acele'nin ardından Ndiaye bu başarıyı yakaladı.
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