Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen ara sona ererken lig, 27. haftadaki Göztepe- Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor mücadeleleriyle geri döndü. Göztepe de salgın dönemine esprili bir göndermede bulundu.

Trabzonspor maçı ilk 11'ini klasik formatından farklı bir görselle duyuran Göztepe, sosyal mesafe kurallarını hatırlattı. Salgın döneminde yapılan 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle hazırlanan ilk 11 paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.