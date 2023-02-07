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Göztepe'den deprem bölgesine destek

Göztepe Spor Kulübü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrasında harekete geçti. İzmir ekibi, depremden etkilenen tüm vatandaşlara ulaştırılmak üzere yardım toplarken, Gürsel Aksel Stadyumu da AFAD toplanma merkezi haline getirildi

Giriş: 07.02.2023 - 18:44 | Güncelleme: ABONE OL
Göztepe'den deprem bölgesine destek
İHA

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde hissedilen deprem sonrasında tüm spor kulüpleri harekete geçti. İzmir takımlarından Göztepe, taraftarların da desteğiyle; depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması adına Gürsel Aksel Stadı’nda acil ihtiyaç listesi hazırladı.
İzmir ekibi ayrıca, kulübün resmi ürün mağazası GÖZGÖZ mağazaları deposunda bulunan kış koşullarına uygun tüm ürünler kulüp tarafından ilgili kamu kurumlarıyla ve taraftarla koordine edilerek deprem bölgesine ulaştırdı. Futbolculardan; Yasin Öztekin, Atınç Nukan, İsmail Köybaşı, Yalçın Kayan ve Tarık Çamdal da yardım merkezine gelerek destekte bulundu.

MEHMET SEPİL 5 MİLYON TL BAĞIŞ YAPTI

Göztepe, insan gücünü daha etkin kullanabilme ve paketlemelerin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla AFAD toplama merkezini de Gürsel Aksel Stadı’na taşıdı. Göztepe eski Başkanı ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Sepil’in sahibi olduğu Sepil Holding ise; ihtiyaçlarda kullanılmak üzere deprem bölgesine 5 Milyon TL bağış yaptı. Yapılan açıklamada, holding çalışanlarının da bir aylık maaşlarını depremzedelere bağışladıkları duyuruldu.

''ACİL İHTİYAÇLARI HIZLICA TEMİN EDİP GÖNDERİMİNİ SAĞLIYORUZ''

Mehmet Sepil, taraftarları ve İzmir halkını Gürsel Aksel Stadyumu'nda bulunan deprem yardım toplama merkezine davet etti. Bölgenin acil ihtiyaçlarının olduğunu aktaran Sepil, "Acil ihtiyaçları hızlıca temin edip, gerekli kamu ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde gönderimini sağlıyoruz" dedi.

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