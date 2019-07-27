Transferde şu ana kadar Galatasaray'dan golcü Eren Derdiyok, Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli, Menemenspor'dan stoper Veli Çetin, Pendikspor'dan orta saha Bahadır Kırdaroğlu ile Borussia Dortmund'dan Hüseyin Bulut'u renklerine bağlayan Süper Lig ekibi Göztepe, Bursasporlu 2 oyuncuyu listesine ekledi. Stoper ve sol bek arayışlarını tüm hızıyla sürdüren sarı-kırmızılıların Ertuğrul Ersoy ve Lasmin Latovlevici ile ilgilendiği öğrenildi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in Galatasaray'ın da listesinde olduğu iddia edilen Edtuğrul için Bursasporlu kurmaylarla sık sık görüşme yaptığı belirtildi. Rumen Latovlevici'yi ise bedelsiz kadrosuna katmanın planlarını yapan Göztepe'nin en az 4 sol bek ile daha temaslarını sürdürdüğü bildirildi. Yeni haftada savunmanın ortasına ve defansın soluna takviye gerçekleştirmesi beklenen Göztepe, hem kanatlarda hem de forvette görev alabilen bir yabancı oyuncuya daha imza attıracak.