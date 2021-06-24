Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına 28 Haziran Pazartesi günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayıp, ardından 6 Temmuz'da Afyonkarahisar'a ilk etap kampına gidecek Göztepe, yeni transferlerine de haftaya kavuşacak. Resmi olarak şimdiye kadar yalnızca Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş'a imza attıran Göz-Göz'de Başkan Mehmet Sepil'in daha önce transferini duyurduğu Portekiz'in Gil Vicente takımından 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues'in haftaya takıma katılacağı öğrenildi.
Göztepe, yine her konuda anlaşma sağladığı Avusturya'nın Wacker Innsbruck takımında oynayan 19 yaşındaki gurbetçi stoper Şefik Abalı ve Macaristan'ın Ujpest takımından Nijeryalı orta saha oyuncusu Vincent Onovo'yu da İzmir'e getirecek. Onovo, Göztepe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı aynı ülkeden Obinna Nwobodo'nun da Ujpest'ten takım arkadaşı. Geçen sezondan iskelet kadrosunu büyük oranda koruyan sarı-kırmızılılarda yerli ve yabancı transfer arayışları kamp döneminde de devam edecek.
HALİL İÇİN GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İDDİASI
Göztepe'nin 9 yıldır 3 farklı ligde takımın formasını giyen kaptanı Halil Akbunar'ın adı transfer döneminde yine İstanbul ekipleriyle anılıyor. Geçen sezon Süper Lig'de 9 gol atarak A Milli Takım'a seçilmesine rağmen Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi kadrodan elenen 27 yaşındaki kanat oyuncusuna Galatasaray ve Beşiktaş'ın talip olduğu iddia ediliyor.
Göztepe cephesine ise sözleşmesi süren futbolcuyla ilgili henüz resmi bir teklif gelmedi. Halil, geçen haftalarda, "Göztepe'nin yuvadan yetişmiş oyuncusuyum. Kiralık gittiğim ilk yıllarda çok acı çektim. Mutluluğu burada buldum, dünyamı burada kurdum. Şimdi transfer mevsimi, herkes için hayırlı olsun. Ben bu mevsimlerin dışındayım. Futbolu Göztepe'de bırakacağım" açıklamasını yapıp transfer söylentilerine kapıyı kapatmıştı.
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