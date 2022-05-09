Göztepe'de yabancıların kaderi belli olacak

Teknik Sorumlu Serdar Sabuncu iki müsabakaya genç oyunculardan kurulu kadroyla çıkacağını açıklarken, Baku, Lourency, Mihojevic, Di Santo, Tijanic ve Arslanagic'in de gelecekleri netleşecek. Futbol Federasyonu'nun gelecek sezon 1'inci Lig'de yabancı oyuncu sayısını 7'ye çıkarılacağını duyurmasının ardından sarı-kırmızılıların elindeki bazı yabancı futbolcuları tutacağı kaydedildi.
Beşiktaş ve Adana Demirspor karşılaşmalarında Sabuncu'nun yabancı futbolcuları da değerlendireceği öğrenildi. Sezon sonunda ise sözleşmesi sona erecek golcü Adis Jahovic'le yollar büyük ihtimalle ayrılacak. Kaleci Kenan Piric'in de yeni sezonda Göz-Göz'le yola devam etmeyeceği iddia edildi. Sezon oynanırken, Ndiaye ve Nwobodo bonservisiyle satıldı, Burekovic'in mukavelesi ise karşılıklı olarak feshedildi. Tannane ve Moubandje'nin de sözleşmeleri de mayıs ayı sonunda bitecek.
MEHMET SEPİL BEKLENİYOR
Göztepe'de kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran ve başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in bu hafta içinde kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor. Son aylarını yurt dışında geçiren Sepil'in devir işlemleriyle ilgili camiaya duyuru yapacağı ve gelişmeleri aktaracağı belirtilmişti. Mehmet Sepil'in Beşiktaş karşılaşmasından önce medya mensuplarıyla buluşmayı planladığı öğrenildi.
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