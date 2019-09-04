Göztepe'de yabancılar boşta kaldı

Geçen sezon son hafta kıl payıyla ligde kalan as kadrosundan Ghilas, Gouffran, Kadu, Traore, Grillo, Ngando'yla yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda yalnız 1 isim kulüp buldu. Ngando, 2 sezonluk Göztepe macerasının ardından Fnarsa'da Auxerre'e transfer olurken Ghilas, Gouffran, Kadu, Traore ve Grillo, Avrupa'da transfer dönemi sona ererken ortada kaldı. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın Göztepe'deki ilk döneminde kadroya kattığı isimlerden Ghilas ve Gouffran 2 sezon boyunca beklentilerin çok altında kalıp taraftarların tepkisini topladı.

Uzun süreli sakatlık problemi yaşayan Kadu ve Traore'nin kulüp bulmalarına da sağlık sorunları engel oldu. Göztepe'nin temmuz ayında kadro dışı bırakıp transfer döneminin son gününde sözleşmesini feshettiği Grillo da boşa çıktı. Göztepe'ye yarım devreliğine kiralık gelen Agbenyenu ise sezon sonunda Mallorca'ya dönmüştü. İzmir ekibine ligin 3. haftasında oynanan Denizlispor maçının 63. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı stoper Reis'ten de kötü haber geldi. Reis'in sol uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edildiği ve tedaviye başlandığı bildirildi. Brezilyalı savunmacının 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

STOPER BOLLUĞU

Transfer döneminde defansa ağırlık veren Göztepe'nin kadrosunda 7 stoper oldu. Geçen sezondan Reis, Titi ve Hakan'ı elinde bulunduran sarı-kırmızılılar, transfer döneminde Veti Çetin, Sanneh, Atınç Nukan ve asıl mevkisi stoper olup defansın solunda da forma giyen Leo'yu kadrosuna kattı. Transfer döneminde toplam 10 takviye yapan Göztepe'de yenilerin 4'ü defans hattına alındı.