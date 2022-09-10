Sarı-kırmızılı kulüp, sezon başında göreve getirilen genç teknik adamla ilgili, "Teknik Direktör Turgay Altay´ın sözleşmesi Kulübümüz tarafından feshedilmiştir. Kulübümüz, Turgay Altay´a görev süresi boyunca sergilediği çalışmalarından ve kendini takımımıza adamasından ötürü teşekkür eder, devam eden profesyonel ve özel hayatında başarılar diler. Kulübümüz, takımımızı ileri seviyeye taşıyacak doğru teknik direktörü belirlemek için gerekli çalışmalara başlayacaktır. Yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar takımımız, Kulübümüzün yardımcı antrenörleri tarafından çalıştırılacaktır" açıklamasını yaptı.

Göztepe, ilk 5 maçta aldığı 5 puanla ligde 12'nci sırada yer alıyor.