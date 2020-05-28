Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen ilk antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular kuvvet çalışması yaptı. Günün ikinci idmanında ise pas ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Göztepe, hazırlıklarına yarın devam edecek.