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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'de Stoilov fırtınası esti! - Göztepe Haberleri

        Göztepe'de Stoilov fırtınası esti!

        Süper Lig'de milli aranın ardından Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, son 10 yılda İzmir ekibinde görev yapan en başarılı çalıştırıcı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:26 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:26
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        Göztepe'de Stoilov fırtınası esti!
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        SÜPER Lig'de milli aranın ardından cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, son 10 yılda sarı-kırmızılılarda görev yapan en başarılı çalıştırıcı oldu. Geçen sezonun 13'üncü haftasında Hırvat teknik direktör Radomir Kokovic'in yerine göreve getirilen 57 yaşındaki Bulgar teknik adam müthiş bir performans ortaya koydu.

        Hücum futbolu oynatması ve disiplinli yapısıyla tanınan Stoilov, sezon sonunda Göztepe'yi 2'nci sıraya taşıyıp 2 sene sonra Süper Lig'e döndürdü. Deneyimli teknik adam, başarısını bu sezon da ortaya koydu. Göztepe ile kariyerine devam eden Stoilov, 7 karşılaşmada 12 puan topladı ve takımını milli araya 6'ncı sırada soktu. Stoilov 31 maçta 2.10'luk bir ortalama yakaladı. Göz-Göz'ün 2014-15 sezonundan bu yana galibiyet yüzdesi en başarılı teknik direktörü olan Stoilov, Süper Lig'de 7 maçta 1.71'lik puan ortalaması tutturdu.

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