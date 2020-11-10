Geçen sezon koronavirüs salgını arasından beri oynadığı 15 maçta 2 galibiyet alabilen, bu sezon 6 maçtır kazanamasa da bu periyotta 5 beraberlik, 1 yenilgi alan Göz-Göz'de önceki yıllarda birçok kez sene içinde teknik adam değişikliğine giden Sepil'in istikrardan yana olduğu belirtildi. 43 yaşındaki Palut'a geçen sezon 10'uncu haftada 1'inci Lig'deki Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra Süper Lig'de ilk kez takımı emanet eden Başkan Sepil'in 3 yıl daha sözleşmesi bulunan genç teknik adamdan memnun olduğu, öne geçilen maçlardaki puan kayıplarını şanssızlık olarak gördüğü bildirildi.
Göztepe'deki teknik direktörlük görevinde 1 yılı geride bırakan İlhan Palut, geçen sezon koronavirüs salgını arasından sonra 4 Temmuz'da deplasmanda 2-1 kaybedilen Fenerbahçe deplasmanının ardından Başkan Mehmet Sepil'e istifasını sunmuş ancak yönetim genç teknik adama güvenoyu vererek görevde kalmasını istemişti. Sepil ve Palut, bu sezon öncesi de masaya oturarak yola devam kararı almıştı. Milli maçlar nedeniyle sezona verilen ara nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanı sonrası 3 gün izin yapan Göztepe, yarın Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanıp yeniden çalışmalara başlayacak.
ALANYASPOR MAÇI 9 ARALIK'TA
Göztepe'nin Süper Lig'de 31 Ekim'de oynaması gerekip, 1 gün önce 30 Ekim'de İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi nedeniyle ertelenen Aytemiz Alanyaspor maçının tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, ligde liderlik koltuğunda oturan rakibini erteleme sınavında 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da ağırlayacak.
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