Göztepe'de sahne gençlerin olacak

SPOR Toto Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek düşme hattındaki Göztepe, artık önümüzdeki sezona odaklanmaya başladı. Gaziantep'te olası bir puan kaybı halinde resmen küme düşecek sarı-kırmızılılarda kalan maçlarda genç futbolcuların çok daha fazla görev alacağı bildirildi. Spor Toto 1'inci Lig'de oluşturacağı kadronun yapılanmasına start veren Göztepe'de altyapı patentli kaleci Arda, sağ bek Yusuf, golcü Ege, defans Fırat, orta saha Murat ve Efe Can gibi oyuncuların bundan sonraki süreçte formayı giyeceği bildirildi.

Yıldızlarıyla tek tek yollarını ayıran İzmir ekibinde formanın hakkını verecek yerli ve yabancı futbolcuların da yeni sezonda takımda kalabileceği vurgulandı. Ndiaye'yi Çin Halk Cumhuriyeti ekibi Shangai Port'a, Nwobodo'yu ise ABD temsilcisi Cicinnati'ye satan yönetim Atınç, İrfan Can ve Halil'i de iyi bir bonservis verilmesi durumunda gönderecek. Hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran ve 8 yıllık başkanlık görevinde istifa eden Mehmet Sepil sezon sonunda ise Göztepe'yi büyük ihtimalle devredecek. Yeni gelecek yönetim kurulu ise 1'inci Lig'de yeniden şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturacak ve yeni teknik direktörü belirleyecek.