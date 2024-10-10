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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'de Romulo rüzgarı - Göztepe Haberleri

        Göztepe'de Romulo rüzgarı

        Göztepe'nin Brezilyalı futbolcusu Romulo, Süper Lig'in ilk 7 haftasında 5 gole direkt katkı sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:26 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:26
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        Göztepe'de Romulo rüzgarı
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        Süper Lig'de son olarak evinde Sivasspor'u 3-2 yenerek 12 puana yükselen ve milli araya 6'ncı sırada giren Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso geçen sezondan bu yana gösterdiği performansla büyük çıkış yakaladı. 2023-2024'ün devre arasında Atletico Paranaense takımından kiralanıp bu sene ise bonservisiyle alınan Brezilyalı golcü, kısa zamanda Göztepe'nin en önemli gol kozu oldu. 1'inci Lig'de 2'inci yarıda 13 maça çıkan 22 yaşındaki Sambacı 5 gol atıp 1 de asist yaptı. Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinde önemli paya sahip olan Romulo yeni dönemde de kaldığı yerden devam etti.

        Süper Lig'de de Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un vazgeçemediği isim olan Romulo, geride kalan 7 maçta takımına direkt 5 gol katkısı verdi. Toplamda 4 kez ağları sarsan Brezilyalı 1 de asist yapmayı başardı. Sezondaki ilk golünü 2-2 berabere biten Fenerbahçe müsabakasında atan Romulo, Bodrum FK, Samsunspor ve Sivasspor maçlarını boş geçmedi. Son Sivasspor maçında 90+4'üncü dakikada Fofana'nın golüne asist de yapan Romulo kısa sürede taraftarın gönlünde taht kurdu. Göztepe'nin keşfettiği Romulo'nun Süper Lig'deki performansıyla şimdiden birçok kulübün radarına girdiği öğrenildi.

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