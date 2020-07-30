Geride kalan sezon Tamer Tuna'nın yerine 9'uncu haftada göreve gelip ilk kez Süper Lig'de teknik direktörlük deneyimi yaşayan Palut, daha önce Göztepe'nin yeni sezonda kadroda değişime ihtiyacı olduğunu açıkladı. 30´uncu haftadaki Fenerbahçe deplasmanı sonrası istifa kararı alıp yönetimin talebiyle görevine devam eden genç teknik adam, sezon bitiminde başkan Mehmet Sepil'den yeniden güvenoyu aldı. Palut, yeni sezonda kendi sistemine uyan kadroyu oluşturup başarı kazanmaya çalışacak. Son yıllarda Süper Lig'de kadronun önemli parçaları olan Beto, Castro, Jerome, Reis, Deniz ve gurbetçi Hüseyin'in şimdiden ayrıldığı Göztepe, Napoleoni, Titi, Mossoro ve Berkan Emir ile sözleşmelerindeki opsiyonu kullanarak yeni sezon için sözleşme yenilenmesi kararı almış, Soner Aydoğdu'nun bonservisi konusunda Başakşehir'le anlaşmaya varmıştı.

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