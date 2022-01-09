Göztepe'de Ndiaye şov!

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Hüseyin Göçek, Abdullah Bora Özkara, Yusuf Bozdoğan
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Wilker, Kerim Alıcı (Dk. 88 Kahraman Demirtaş), Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 80 Lourency), Arslanagic, Halil Akbunar (Dk. 71 Yalçın Kayan), Baku (Dk. 71 Atakan Çankaya), Cherif Ndiaye (Dk. 80 Ege Özkayımoğlu)
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı (Dk. 76 Milosevic), Hakan Özmert (Dk. 63 Wright), Kudriashov, Mukairu (Dk. 46 Poli), Bünyamin Balcı, Fredy, Güray Vural, Amilton (Dk. 70 Ghacha), Doğukan Sinik, Crivelli (Dk. 46 Naldo)
Goller: Dk. 22 Atınç Nukan, Dk. 51 (Penaltıdan), 60 ve 78 Cherif Ndiaye (Göztepe)
Kırmızı kart: Dk. 67 Arslanagic (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 29 Wilker, Dk. 44 Cherif Ndiaye (Göztepe), Dk. 48 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)
Karşılaşmanın 22. dakikasında Göztepe öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Soner Aydoğdu'nun yaptığı ortada arka tarafta boş kalan Atınç Nukan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
38. dakikada Mukairu'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Fredy'nin kafa vuruşunda kaleci İrfan Can'ın kurtardığı topu Obinna kornere uzaklaştırdı.
İlk 45 dakikalık bölümü Göztepe 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 51. dakikasında Göztepe farkı 2'ye çıkardı. 48. dakikada Baku'nun pasıyla topla birlikte ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın Veysel Sarı'nın müdahalesiyle yerde kaldığına karar veren hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi. Atışı 51. dakikada kullanan Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
60. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Baku'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.
Göztepe'de ilk sarı kartını 29. dakikada gören Dino Arslanagic, 67. dakikada Doğukan Sinik'e yaptığı faulün ardından ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Ev sahibi ekip 78. dakikada skoru 4-0'a taşıdı. Soner Aydoğdu'nun kendi yarı sahasından attığı pasa hareketlenen Cherif Ndiaye, savunma oyuncularına rağmen topla ilerledi. Cherif Ndiaye, ceza sahasına girdikten sonra sol çapraz pozisyonda attığı şutla kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golüne imza attı.
Karşılaşma Göztepe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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