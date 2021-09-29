Göztepe'de Maestro tartışılıyor

Sezonun 3'üncü haftasında sonra Göztepe'nin başına geçen Sırp çalıştırıcıyla sarı-kırmızılı takım bir türlü beklenen çıkışı yamalayamadı. İlk maçında Medipol Başakşehir karşısında 2-1 galibiyet alan Maestro'nun Göztepe'si ardından 3'te 0 yaparak hayal kırıklığı yarattı ve düşme hattına geriledi.

Başkan Mehmet Sepil'in 38 yaşındaki teknik adamla toplantılar gerçekleştirdiği ve kötü gidişatın nedenlerini sorduğu vurgulandı. Sosyal medyada çıkan iddalara göre ise Göztepe'nin cumartesi günü evinde oynayacağı GZT Giresunspor müsabakasında olası bir puan kaybı halinde Maestro ile yolların ayrılabileceği vurgulandı. Sıkıntılı bir süreçten geçen Göztepe'de taraftarlar Giresunspor karşılaşmasında takıma tam destek verilmesi çağrısında bulundu.