Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, Alanyaspor yenilgisi sonrasında taraftarla tartışan İrfan Can Eğribayat, kadro dışı bırakıldı. Göztepe Spor Kulübü, sosyal medya hesaplarından kararı şöyle duyurdu:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz İrfan Can Eğribayat, Alanyaspor karşılaşmasının ardından gerçekleştirdiği disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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