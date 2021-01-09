ÜPER Lig´de evinde Fraport TAV Antalyaspor´a 1-0 yenilen Göztepe´de Teknik Direktör İlhan Palut devri sona eriyor. Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor´a da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaştı. Yarın Başkan Mehmet Sepil ve yönetimle bir araya gelecek Palut´un istifa edeceği bildirildi. Yönetimin de Palut konusunda resmi açıklama yapacağı ifade edildi.

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