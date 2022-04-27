Göztepe'de gidecekler belli oldu

DHA

Golcüsü Cherif Ndiaye´yi Çin Halk Cumhuriyeti ekibi Shangai Port´a, orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo´yu ise Amerika Birleşik Devletleri´nde Cincinnati´ye satan sarı-kırmızılılarda Soner, Jahovic, Murat, Wilker, Tannane, Aytaç, Moubandje ve Atakan´ın sezon sonu kesin olarak Göztepe ile vedalaşacağı bildirildi. Sözleşmeleri biten 8 futbolcuyla herhangi bir görüşme yapılmayacağı açıklandı. Jahovic´e Süper Lig ekibi GZT Giresunspor ve 1´inci Lig´in yeni temsilcisi Pendikspor´un talip olduğu ifade edildi.

Ndiaye ve Nwobodo´dan 5 milyon Euro civarında bir bonservis geliri elde eden yönetimin kadro dışı kalan İrfan Can'ın yanı sıra kaptan Halil, Atınç, Tijanic ve Di Santo´yu da satmak için kulüplerle temaslarını sürdürdüğü kaydedildi. Özellikle Halil´in adı Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılırken, deneyimli oyuncu için en az 3 milyon Euro bonservis istendiği vurgulandı. Göztepe´de sakatlığını yeni atlatan ancak forma şansı bulamayan Boşnak stoper Mihojevic´le de yol ayrımına gelindi. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde karşılıklı olarak anlaşılacağı ve Mihojevic´in de sözleşmesinin feshedeleceği kaydedildi. Pazar günü Gürsel Aksel Stadı´nda Çaykur Rizespor´u konuk edecek Göz-Göz´de genç futbolcuların ağırlıklı olduğu kadroyla sahaya çıkılacağı da kaydedildi.