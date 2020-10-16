Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu takımdan ayrı çalıştı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.