Göztepe'de Deniz formayı unuttu

09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
SÜPER Lig'de son maçta İstikbal Mobilya Kayserispor'u evinde 4-0 yenerek patlama yapan Göztepe'de geçen sezonun yıldızlarından olan Deniz Kadah bu sene formayı unuttu. Göz-Göz'ün kümede kalma savaşı verdiği 2018-2019'da özellikle son 5 maçta 5 gol atarak takıma hayat veren tecrübeli orta saha oyuncusu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece ilk 3 maçta oynayabildi. İlk 2 haftadaki Antalyaspor ve Beşiktaş müsabakalarında ilk 11'de sahaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 3'üncü haftadaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında ise son 11 dakika görev yapabildi.
Ardından sakatlanıp ligdeki Çaykur Rizespor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarının yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yozgatspor mücadelesinde kadroya dahil olamayan Deniz, son 2 haftada 21 kişilik kafilede yer alsa da oyuna giremedi. Henüz tam hazır olmadığı öğrenilen Deniz Kadah'ın milli arada tamamen toparlanacağı, forma rekabetinde yer alabileceği ifade edildi. Ancak, teknik direktör Tamer Tuna'nın forvet arkasında görev verdiği Mossoro'dan çok memnun kaldığı ve Deniz'i alternatif olarak düşündüğü de bildirildi. Asıl bölgesi orta saha olan Deniz, Göztepe'de santrfor olarak da görev yaptı. Deniz, geçen sezon son hafta Ankaragücü'ne 84'üncü dakikada attığı penaltıyla takımı ligde tutan isim oldu.
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