Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular pas ve hücum organizasyonları üzerinde durdu. İdman, dar alanda oyun çalışması ile tamamlandı.

Göztepe, Ramazan Bayramı'nda 3 gün izin yapacak.